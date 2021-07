Emissioni - L'Europa propone lo stop alla vendita di auto endotermiche dal 2035 (Di mercoledì 14 luglio 2021) stop alla vendita di automobili nuove a combustione interna a partire dal 2035: è questa la proposta inserita dalla Commissione europea all'interno di Fit for 55, un pacchetto di provvedimenti in materia di ambiente, energia, trasporti, consumo del suolo e politiche fiscali volti a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le Emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Le proposte per i trasporti. In particolare, la Commissione ritiene necessaria "una combinazione di misure per affrontare l'aumento delle Emissioni nel trasporto su strada ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 luglio 2021)dimobili nuove a combustione interna a partire dal: è questa la proposta inserita dCommissione europea all'interno di Fit for 55, un pacchetto di provvedimenti in materia di ambiente, energia, trasporti, consumo del suolo e politiche fiscali volti a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre ledi gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Le proposte per i trasporti. In particolare, la Commissione ritiene necessaria "una combinazione di misure per affrontare l'aumento dellenel trasporto su strada ...

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni Europa Nel 2024 un quarto delle auto immatricolate in Europa sarà elettrico Ford produrrà solo auto elettriche in Europa dal 2030, General Motors farà altrettanto in tutto il ... incentivi, benefici fiscali, riduzione dei costi connessi alle emissioni di CO2. Oltre ai tempi ...

RYANAIR si espande a Napoli Ryanair è il gruppo di compagnie aeree più verde d'Europa e i clienti che scelgono un volo Ryanair possono ridurre le loro emissioni di CO fino al 50% rispetto alle altre 4 maggiori compagnie aeree ...

Un taglio alle emissioni: il piano dell'Europa Focus Quali sono le cause delle alluvioni e i legami con il riscaldamento globale Alluvioni in Europa: tutto quello che c'è da sapere sulle inondazioni in Germania, Belgio e Italia, le cause e cosa fare per salvarsi.

Promuovere il trasporto ferroviario non è solo una questione ambientale Gli amanti dei treni come me non possono che guardare con soddisfazione alla nuova ondata di politiche che cercano di contrastrare la crisi climatica in Europa. Nell'ultimo ventennio il boom dei voli ...

