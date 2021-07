Covid Gb | sindaco Londra | “Sui mezzi pubblici solo con le mascherine”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildi, Sadiq Khan, ha chiesto alla ‘Transport for London’ (TfL) di attuare l’obbligo dell’uso dellea bordo di autobus e treni nella capitale come ‘condizione per il trasporto’ anche dopo la prevista revoca delle restrizioni anti-Coronavirus il 19 luglio. Khan ha detto di “non essere pronto” a mettere gli utenti di metropolitana, tram e altridi trasporto nella città “a rischio” eliminando le norme sulla protezione del viso da lunedì prossimo. I responsabili dei controlli potranno negare l’accesso ai passeggeri che non rispetteranno l’obbligo o costringerli a scendere dai ...