Concorso per il Sud, Brunetta tira dritto: «Ne faremo un altro a breve: gli stipendi erano troppo bassi» – Il video

Ci sarà un nuovo Concorso per coprire i posti rimasti vacanti al Concorso per il Sud (solo 821 assunti su 2.800 profili ricercati nella pubblica amministrazione del Mezzogiorno). Interpellato dal M5s alla Camera per il question time, il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta ha annunciato che è intenzione del governo lanciare «un Concorso per coprire tutti i posti disponibili, lo faremo già nei prossimi giorni, con i risultati tra settembre e ottobre», dice Brunetta che conferma il flop del Concorso per il Sud. «I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

