Advertising

TuttoTechNet : Caccia ai furbetti del Cashback, via alla cancellazione delle transazioni sospette - TuttoAndroid : Caccia ai furbetti del Cashback, via alla cancellazione delle transazioni sospette - Digital_Day : Parte la caccia ai “furbetti” del cashback. Molte le transazioni cancellate, soprattutto se effettuate in un lasso… - infoiteconomia : Agenzia Entrate, parte la caccia a furbetti contributo a fondo perduto - TheItalianTimes : ?? FUORI I FURBETTI #AgenziadelleEntrate è caccia ai #furbetti #contributo a #fondoperduto. Approvati i nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Caccia furbetti

Italia Oggi

Il Cashback non ha pace. Dopo la sospensione voluta dal governo Draghi poiché la misura si è rivelata del tutto inefficace , si fa sempre più serrata laai, con l'annullamento di diverse transazioni considerate sospette tra le quali però potrebbero essere colpite anche quelle effettuate in buona fede, per esempio come clienti abituali ...In ogni caso, non parliamo di fantasie, altrimenti, non troveremmo mai le notizie sui '', ... ma la fantasia di nascondere il denaro nei posti più impensabili, come una veraal tesoro. D'...È iniziata la cancellazione delle transazioni sospette per il Cashback di Stato, è comunque possibile fare reclamo se sono state rimosse transazioni lecite.Cashback, ecco come presentare il reclamo se non sono state registrate alcune transazioni. Intanto il governo continia la caccia ai furbetti ...