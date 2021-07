ATP Bastad 2021, Marco Cecchinato si arrende in tre set a Federico Coria: azzurro fuori agli ottavi di finale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una cocente battuta d’arresto è arrivata dalla terra rossa di Bastad (Svezia). Marco Cecchinato è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo scandinavo, sconfitto per 4-6 6-4 6-3 dall’argentino Federico Coria (n.77 del ranking). Dopo un buon primo set disputato, il siciliano è calato alla distanza, commettendo tanti errori e favorendo il tennis solido e costante del sudamericano. Nel primo set, dopo uno “scambio di cortesie”, nel terzo e quarto game, i due tennisti trovano un minimo di equilibrio in battuta, ma la situazione si replica sul finire della frazione. E’ ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una cocente battuta d’arresto è arrivata dalla terra rossa di(Svezia).è stato eliminato neglididel torneo scandinavo, sconfitto per 4-6 6-4 6-3 dall’argentino(n.77 del ranking). Dopo un buon primo set disputato, il siciliano è calato alla distanza, commettendo tanti errori e favorendo il tennis solido e costante del sudamericano. Nel primo set, dopo uno “scambio di cortesie”, nel terzo e quarto game, i due tennisti trovano un minimo di equilibrio in battuta, ma la situazione si replica sul finire della frazione. E’ ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS #Bastad #ATP Niente da fare per Marco Cecchinato: amaro ko contro Federico Coria - sportface2016 : #AtpBastad 2021, #Cecchinato fuori al secondo turno: vince #Coria in tre set - vitasportivait : ?? #Tennis | #NordeaOpen A Bastad, secondo turno amaro per Marco #Cecchinato ???? sconfitto al da Federico Coria con… - TENIPOcom : ATP 250 Bastad - Clay (Second Round) Federico Coria (ARG) def. Marco Cecchinato (ITA) 4:6 6:4 6:3 - riviera24 : Atp 250 Bastad, Roberto Carballés Baena è il primo avversario dell’armese Fabio Fognini -