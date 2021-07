Alessia Macari è incinta ma Belen la costringe a cambiare il nome scelto

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Bebè in arrivo:e con un post sui social ha appena annunciato la gravidanza ma è già polemica con. Cosa c’entraRodriguez con la gravidanza di? Tutta colpa deldalla showgirl argentina per sua figlia. Luna Marì è appena nata ma lei ed Antonino Spinalbese avevano annunciato da tempo ilper la bambina.è rimasto ugualmente malissimo perché anche lei avrebbe voluto chiamare Luna sua figlia, ricordando così la ...

