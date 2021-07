Agcm | allarme nomine

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il 15 maggio Gabriella Muscolo, uno dei tre componenti del collegio Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato –), ha concluso il suo mandato. A due mesi di distanza i Presidenti di Senato e Camera, cui spetta la responsabilità congiunta della nomina, non hanno ancora scelto il successore. Il 24 giugno il Consiglio dei ministri, presieduto da Mario Draghi, ha designato Chiara Mosca come uno dei cinque componenti Consob, in sostituzione di Anna Genovese che il 15 luglio cessa dall’incarico. In un successivo Consiglio dei ministri sono stati indicati il Presidente e l’amministratore delegato di Rai il cui Cda è prossimo alla scadenza. Appartiene al ...