Violenze in carcere: udienza al Riesame per la commissaria Costanzo (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è discussa stamani davanti al tribunale del Riesame di Napoli la posizione della commissaria della Polizia penitenziaria Anna Rita Costanzo, finita agli arresti domiciliari il 28 giugno scorso nell’ambito dell’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sulle Violenze ai danni di detenuti avvenute il 6 aprile 2020 al carcere sammaritano. Il difensore Vittorio Giaquinto ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la contestuale scarcerazione ritenendo insussistenti tanto le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è discussa stamani davanti al tribunale deldi Napoli la posizione delladella Polizia penitenziaria Anna Rita, finita agli arresti domiciliari il 28 giugno scorso nell’ambito dell’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sulleai danni di detenuti avvenute il 6 aprile 2020 alsammaritano. Il difensore Vittorio Giaquinto ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la contestuale scarcerazione ritenendo insussistenti tanto le ...

Advertising

matteosalvinimi : E adesso, chi gli chiederà scusa? - anteprima24 : ** Violenze in #Carcere: udienza al Riesame per la commissaria Costanzo ** - carlomelzi : Mai più violenze in carcere, con @simolonati - statodelsud : Mai più violenze in carcere - Pino__Merola : Mai più violenze in carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze carcere Operazione Nerbo a Paternò, 5 arresti per estorsione in concorso pluriaggravata ... tutti destinatari di provvedimento di custodia in carcere, per il reato di estorsione in concorso ... spaventato dalle pesanti minacce e violenze subite, riferiva ai Carabinieri della locale Compagnia ...

PATERNÒ: CINQUE ARRESTI PER ESTORSIONE AGGRAVATA - IL ... tutti destinatari di provvedimento di custodia in carcere, per il reato di estorsione in concorso ... spaventato dalle pesanti minacce e violenze subite, riferiva ai Carabinieri della locale Compagnia ...

Violenze in carcere, la denuncia di un detenuto a Barcellona Pozzo di Gotto Il Fatto Quotidiano Operazione Geolja: 12 arresti e 21 indagati Un contesto, quello della Piana di Gioia Tauro, ove la criminalità organizzata la faceva da padrona, imponendo una concorrenza illecita mediante violenza e minaccia e dove le vittime erano costrette ...

Operazione “Geolja”, scacco alle cosche della Piana di Gioia Tauro: 12 misure cautelari (NOMI) Scoperto un complesso contesto delinquenziale nel quale i vari esercizi commerciali venivano ciclicamente taglieggiati e controllati, dalle consorterie mafiose, nelle loro scelte di dettaglio e nelle ...

... tutti destinatari di provvedimento di custodia in, per il reato di estorsione in concorso ... spaventato dalle pesanti minacce esubite, riferiva ai Carabinieri della locale Compagnia ...... tutti destinatari di provvedimento di custodia in, per il reato di estorsione in concorso ... spaventato dalle pesanti minacce esubite, riferiva ai Carabinieri della locale Compagnia ...Un contesto, quello della Piana di Gioia Tauro, ove la criminalità organizzata la faceva da padrona, imponendo una concorrenza illecita mediante violenza e minaccia e dove le vittime erano costrette ...Scoperto un complesso contesto delinquenziale nel quale i vari esercizi commerciali venivano ciclicamente taglieggiati e controllati, dalle consorterie mafiose, nelle loro scelte di dettaglio e nelle ...