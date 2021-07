Thom Yorke: disponibile video di Creep (Very 2021 Rmx) (Di martedì 13 luglio 2021) Il cantautore Thom Yorke ha condiviso la nuova versione di Creep Very 2021 Rmx, realizzata in occasione della presentazione della linea di Jun Takahashi alla Tokyo Fashion Week. Non si tratta, però, dell’unico recente progetto del cantautore, che nell’ultimo mese è debuttato con The Smile. Si tratta appunto di un suo nuovo progetto, un gruppo realizzato con la collaborazione di Johnny Greenwood che, come Yorke, è stato nei Radiohead. Thom Yorke ha condiviso la nuova versione di Creep Very 2021 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Il cantautoreha condiviso la nuova versione diRmx, realizzata in occasione della presentazione della linea di Jun Takahashi alla Tokyo Fashion Week. Non si tratta, però, dell’unico recente progetto del cantautore, che nell’ultimo mese è debuttato con The Smile. Si tratta appunto di un suo nuovo progetto, un gruppo realizzato con la collaborazione di Johnny Greenwood che, come, è stato nei Radiohead.ha condiviso la nuova versione di...

