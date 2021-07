Red Dead Online: Blood Money è disponibile ora ed è un aggiornamento davvero ricco (Di martedì 13 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Rockstar Games dettaglia il contenuto Blood Money che è ora disponibile all'interno di Red Dead Online. Blood Money offre una valanga di nuovi impieghi criminali, disponibili per tutti nel mondo di Red Dead Online, in cui ognuno porta a ricompense sempre più grandi. I giocatori potranno dirigersi verso le belle strade di Saint Denis ovest incontrando Guido Martelli, braccio destro del famoso boss della mafia Angelo Bronte, per iniziare il viaggio in Crimini e Lavori. Martelli è ansioso di recuperare una ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Rockstar Games dettaglia il contenutoche è oraall'interno di Redoffre una valanga di nuovi impieghi criminali, disponibili per tutti nel mondo di Red, in cui ognuno porta a ricompense sempre più grandi. I giocatori potranno dirigersi verso le belle strade di Saint Denis ovest incontrando Guido Martelli, braccio destro del famoso boss della mafia Angelo Bronte, per iniziare il viaggio in Crimini e Lavori. Martelli è ansioso di recuperare una ...

