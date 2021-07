"Quella notte...". Milly Carlucci, messaggio esplicito a Roberto Mancini: ora si capisce tutto (Di martedì 13 luglio 2021) Forse Milly Carlucci punta su Roberto Mancini? La dedica al ct della Nazionale, dopo la vittoria in Inghilterra, non sfugge alla Rete. Milly condivide un video di Mancini a Ballando con le stelle e, probabilmente, lo vorrebbe arruolare di nuovo nella squadra del sabato sera di Rai1. Un passo indietro: Mancini si presento in smoking, come ospite della prima puntata dell'edizione del 2017. E il ct si cimentò in un tango impareggiabile. Così, la conduttrice di Rai1 decide di pescare dal cassetto dei ricordi Quella trasmissione, che ha lasciato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Forsepunta su? La dedica al ct della Nazionale, dopo la vittoria in Inghilterra, non sfugge alla Rete.condivide un video dia Ballando con le stelle e, probabilmente, lo vorrebbe arruolare di nuovo nella squadra del sabato sera di Rai1. Un passo indietro:si presento in smoking, come ospite della prima puntata dell'edizione del 2017. E il ct si cimentò in un tango impareggiabile. Così, la conduttrice di Rai1 decide di pescare dal cassetto dei ricorditrasmissione, che ha lasciato il ...

