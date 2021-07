L’utile proposta di Scalfarotto sul ddl Zan La tracotanza british

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 luglio 2021) Al direttore - La perculazione e lo sfottò all’indirizzo di Albione, dopo la doppiamente amara (per loro) sconfitta in quel di Wembley, può piacere o no, ci sta tutta. Ci sta molto meno, anzi non ci sta affatto tutto questo politicamente corretto stracciarsi di vesti e ditini puntati contro gli sconfitti, colpevoli di leso fair play per – nell’ordine – a) aver fischiato l’inno italiano; b) non aver dato il cinque agli italiani durante la passerella finale; c) essersi tolti – orrore! – la medaglia dal collo un secondo dopo averla ricevuta. Tralasciando il non banale dettaglio che a proposito di inni fischiati noi italiani prima di inarcare sopraccigli dovremmo forse fare anche un veloce ...