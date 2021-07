La Roma svela la nuova maglia 2021-2022 | è la prima firmata New Balance

(Di martedì 13 luglio 2021) La stagione-22 vedrà il debutto della collaborazione tra il Club e New, brand leader mondiale nello sport. Per l’occasione, ladivisa home si presenta in ricche tonalità di giallo e rosso, sinonimo di ASe della città di. La parte frontale dellaè arricchita da pin-stripe tono su tono. Il L'articolo

Advertising

CheccoCasano : RT @corgiallorosso: Uno store australiano svela a sorpresa la nuova prima maglia giallorossa griffata #NewBalance - corgiallorosso : Uno store australiano svela a sorpresa la nuova prima maglia giallorossa griffata #NewBalance… - PagineRomaniste : Uno store australiano svela la prima maglia della #ASRoma - FOTO #NewBalance - STnews365 : Euro 2020, Zibi Boniek ci svela la sua favorita per la Finale. L'ex giocatore di Juventus e Roma si sbilancia sulla… - ARTEit : La nuova vita della Casa delle Vestali: la dimora delle sacerdotesse si svela con un percorso diffuso… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma svela

Goal.com

... e a cui l'Italia partecipa con il supporto di ASI e ricercatori dell'Università e delle Sezioni INFN di Bologna, Milano Bicocca, Perugia,Sapienza,Tor Vergata, Pisa, Trento e di ASI. Link ...Incredulità Intervistato da Sky Sport dopo le celebrazioni per la vittoria dell' Italia a, Donnarumma ha rivelato di non aver capito immediatamente cosa stesse succedendo dopo il rigore parato ...I giallorossi presentano la casacca per la nuova annata al via ad agosto: è firmata New Balance. ?? ???? \| ?????? ?? L'attesa è finita... Ecco la nostra nuova magl ...L’ex difensore Alessandro Costacurta ha svelato come ha scelto Roberto Mancini nel ruolo di Ct della Nazionale Fu Costacurta a scegliere Mancini come Ct della Nazionale nel maggio del 2018 dopo l’espe ...