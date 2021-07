Gratteri si scorda la Costituzione

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 luglio 2021) Prosegue senza sosta la campagna del Fatto quotidiano contro la riforma della giustizia penale, proposta dalla ministra Marta Cartabia per porre rimedio all’obbrobrio del processo eterno introdotto dal governo grillo-leghista. Dopo aver definito la riforma un “salvaladri”, rievocando il decreto Biondi del 1994 (che però riguardava tutt’altro, cioè l’abuso della custodia cautelare, e non i tempi dei processi), Marco Travaglio ha intervistato uno dei pm simboli del fronte forcaiolo, il procuratore di Catanzaro Nicola, in effetti un esperto del ricorso eccessivo alla carcerazione preventiva, visto l’alto numero di arresti disposti durante le sue indagini e poi ...