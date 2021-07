Ghost of Tsushima, l'espansione avrà una durata di 15-20 ore secondo un presunto tester (Di martedì 13 luglio 2021) Una delle migliori esclusive PlayStation, Ghost of Tsushima, riceverà un impressionante Director's Cut per PS5 e PS4 il 20 agosto. Questa nuova edizione aggiungerà tantissime novità tecniche e le funzioni del Dualsense, oltre all'espansione che ci catapulterà sull'isola di Iki. Nel bel mezzo della polemica che vede protagonista l'espansione ed i vari prezzi a seconda della versione, sono trapelati nuovi dettagli. Un utente Reddit, QualityAssuranceTest, che afferma di essere un tester per il controllo della qualità dei videogiochi, ha fatto trapelare alcuni dettagli dell'espansione. Per ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 luglio 2021) Una delle migliori esclusive PlayStation,of, riceverà un impressionante Director's Cut per PS5 e PS4 il 20 agosto. Questa nuova edizione aggiungerà tantissime novità tecniche e le funzioni del Dualsense, oltre all'che ci catapulterà sull'isola di Iki. Nel bel mezzo della polemica che vede protagonista l'ed i vari prezzi a seconda della versione, sono trapelati nuovi dettagli. Un utente Reddit, QualityAssuranceTest, che afferma di essere unper il controllo della qualità dei videogiochi, ha fatto trapelare alcuni dettagli dell'. Per ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: L'espansione di #GhostOfTsushima durerà tra le 15-20 ore secondo un presunto tester. - Eurogamer_it : L'espansione di #GhostOfTsushima durerà tra le 15-20 ore secondo un presunto tester. - infoitscienza : Ghost Of Tsushima Director’s Cut: Iki Island aggiungerà 15-20 ore di gameplay – Notizia – PS5Videogiochi per PC e c… - zazoomblog : Ghost Of Tsushima Director’s Cut: Iki Island aggiungerà 15-20 ore di gameplay – Notizia – PS5Videogiochi per PC e c… - zazoomblog : Ghost of Tsushima: Nuovi dettagli sull’espansione - #Ghost #Tsushima: #Nuovi #dettagli -