Finanziamento illecito, Matteo Renzi e Lucio Presta indagati per il documentario "Firenze secondo me"

Matteo Renzi e Lucio Presta indagati per Finanziamento illecito

Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il manager Lucio Presta sono indagati dalla procura di Roma per Finanziamento illecito e false fatturazioni. Al centro dell'indagine c'è il documentario Firenze secondo me, realizzato dall'ex premier con la collaborazione della casa di produzione Arcobaleno 3, di proprietà della famiglia

