F1, GP Gran Bretagna. Leclerc: “Podio a Silverstone? Ipotesi ottimistica, ma c’è miglioramento” (Di martedì 13 luglio 2021) Charles Leclerc ha parlato alla vigilia del weekend del Gran Premio di Gran Bretagna, appuntamento con il Mondiale di Formula 1 in programma a Silverstone. Il pilota monegasco della Ferrari, intervistato da Sky Sport, ha ricordato il Podio dello scorso anno: “In questo momento pensare ad un Podio a Silverstone è un’Ipotesi ottimistica, ma siamo pronti a cogliere ogni opportunità – ha spiegato – Siamo sulla strada giusta, il team sta lavorando bene. Stiamo faticando ma daremo tutto.” Leclerc ha parlato ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Charlesha parlato alla vigilia del weekend delPremio di, appuntamento con il Mondiale di Formula 1 in programma a. Il pilota monegasco della Ferrari, intervistato da Sky Sport, ha ricordato ildello scorso anno: “In questo momento pensare ad unè un’, ma siamo pronti a cogliere ogni opportunità – ha spiegato – Siamo sulla strada giusta, il team sta lavorando bene. Stiamo faticando ma daremo tutto.”ha parlato ...

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna F1: obiettivo spettacolo, a Silverstone prima gara sprint Dopo una settimana di sosta e dopo le due gare consecutive in Austria, la Formula 1 arriva in Gran Bretagna dove c'è grande attesa per assistere ad una nuova sfida tra l'idolo di casa Lewis ...

Come frena una F1 a Silverstone? I segreti del GP Gran Bretagna con Brembo ... ancora una volta il Gran Premio Gran Bretagna farà la storia della Formula 1: la posizione in griglia sarà infatti stabilita dall'esito della gara di 100 km. Salvo imprevisti, saranno dai 25 ai 30 ...

In Gran Bretagna aumentano i contagi tra i vaccinati La Stampa Europei: Coldiretti, -25% di pasta italiana in Gran Bretagna Roma - Gli acquisti di pasta italiana da parte dei cittadini inglesi sono crollati in quantità del 25% nel 2021 dopo la Brexit su quantitativi che non sono mai stati cosi bassi negli ultimi cinque ann ...

Formula 1: a Silverstone debutta la Sprint Qualifying È arrivato il momento tanto atteso. Nel prossimo fine settimana sarà possibile assistere all'ultima novità della Formula 1: la Sprint Qualifying. Infatti la griglia di partenza del Gran Premio di Gran ...

