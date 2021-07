Da Donnarumma ai Måneskin, in una parata la metamorfosi dell'Italia: calcio, recovery e musica (Di martedì 13 luglio 2021) Il valore simbolico della parata di Gigio Donnarumma è potente. Eravamo il fanalino di coda del vecchio continente, e in una notte abbiamo rappresentato l'Europa unita, che tifava per noi. Nell'altra ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Il valore simbolicodi Gigioè potente. Eravamo il fanalino di coda del vecchio continente, e in una notte abbiamo rappresentato l'Europa unita, che tifava per noi. Nell'altra ...

Advertising

Angelredblack1 : RT @_DAGOSPIA_: 'NON HO ESULTATO PERCHÉ NON AVEVO CAPITO CHE AVEVAMO VINTO' – GIGIO DONNARUMMA PEGGIO DEI... - mimmafor_ : RT @_DAGOSPIA_: 'NON HO ESULTATO PERCHÉ NON AVEVO CAPITO CHE AVEVAMO VINTO' – GIGIO DONNARUMMA PEGGIO DEI... - _DAGOSPIA_ : 'NON HO ESULTATO PERCHÉ NON AVEVO CAPITO CHE AVEVAMO VINTO' – GIGIO DONNARUMMA PEGGIO DEI... - vincenzocacac12 : @SergioSierra67 @Vivo_Azzurro a me m par na cazzat,Bonucci,pur con la sua antipatia da juventino è ancora uno dei m… - LucaRubiconti : RT @p__antonio: Come m’immagino Iron Mike dopo il primo errore in Serie A quando partiranno i paragoni con Donnarumma -