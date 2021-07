Vaccinazioni Open day | Toti | i ragazzi diano ancora il buon esempio | salute e libertà dipendono da loro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Open

il Resto del Carlino

Boom ditra i giovani durante gliDay organizzati da Regione Liguria: su 13 mila 271 vaccini a rispondere in maggior numero è stata la fascia di giovani tra i 20 e i 29 anni con 3.111 dosi ...Boom ditra i giovani durante gliDay organizzati dalla Regione Liguria: su 13.271 vaccini a rispondere in maggior numero è stata la fascia di giovani tra i 20 e i 29 anni con 3.111 dosi ...Liguria. Tante le vaccinazioni tra i giovani durante gli Open Day organizzati da Regione Liguria: su 13 mila e 271 vaccini a rispondere in maggior numero è stata la fascia di giovani tra i 20 e i 29 a ...Boom di vaccinazioni tra i giovani durante gli Open Day organizzati da Regione Liguria: su 13 mila 271 vaccini a rispondere in maggior numero è stata la fascia di giovani tra i 20 e i 29 anni con ...