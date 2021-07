Una perfetta affinità di coppia. L'Europeo di Mancini e Vialli (Di lunedì 12 luglio 2021) Al termine della Serie A 1988/1989 Vujadin Boskov, intervistato dalla Gazzetta dello sport, si soffermò sull’ottima stagione della sua Sampdoria: quinto posto in campionato e vittoria, la seconda consecutiva, della Coppa Italia. E su quella dei suoi due attaccanti titolari: 33 gol per Gianluca Vialli e 14 per Roberto Mancini. “Non ho i due attaccanti più forte del campionato, ma ho la migliore coppia d’attacco della Serie A”. Quando gli chiesero di spiegarsi meglio, l’allenatore, che due stagioni dopo condusse i doriani al loro primo e unico scudetto, disse: “Nel calcio c’è la qualità dei singoli e l’alchimia di squadra. In questo caso ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 12 luglio 2021) Al termine della Serie A 1988/1989 Vujadin Boskov, intervistato dalla Gazzetta dello sport, si soffermò sull’ottima stagione della sua Sampdoria: quinto posto in campionato e vittoria, la seconda consecutiva, della Coppa Italia. E su quella dei suoi due attaccanti titolari: 33 gol per Gianlucae 14 per Roberto. “Non ho i due attaccanti più forte del campionato, ma ho la migliored’attacco della Serie A”. Quando gli chiesero di spiegarsi meglio, l’allenatore, che due stagioni dopo condusse i doriani al loro primo e unico scudetto, disse: “Nel calcio c’è la qualità dei singoli e l’alchimia di squadra. In questo caso ...

Advertising

ilfoglio_it : L'Europeo vincente dell'Italia è iniziato quando Mancini e Vialli si sono riuniti in Azzurro dopo gli anni della Sa… - carrotflower__ : raga non sono perfetta anzi a pensarci bene sono proprio una cogliona ma io non capisco davvero perché la vita mi h… - quelloconlat : @CaptainEIton @DryIce23 perchè facevamo pressing altissimo, i primi 30' l'inghilterra attaccava molto meglio eh sop… - giulioskji : @shrimpylxver E infine lo so che è fuori tema ma faccio una menzione speciale per fiamme negli occhi dei coma cose… - FZanolli : @Moonlightshad1 Null'altro da aggiungere. Una ricostruzione perfetta. -

Ultime Notizie dalla rete : Una perfetta La 'Fauna Umana' di ISTMO La sua " Fauna Umana " è l'espressione perfetta di questa unione, di un brano che mantiene in equilibrio una produzione elettronica piuttosto raffinata con una realtà estetica minimale. Il video è ...

Una perfetta affinità di coppia. L'Europeo di Mancini e Vialli Una nomina che ebbe un immediato riflesso in campo, o meglio a bordo campo. Mancini sembrava cambiato, era molto meno teso, in panchina era tornato a sembrare il calciatore elegante che segnò due ...

Una perfetta affinità di coppia. L'Europeo di Mancini e Vialli Il Foglio Una perfetta affinità di coppia. L'Europeo di Mancini e Vialli Pubblicità Roberto Mancini e Gianluca Vialli lo furono in campo nelle stagioni doriane, hanno continuato a esserlo fuori, al timone di una Nazionale italiana che il ct ha preso per risollevarla da uno ...

Gianluca Vialli: dalla malattia al trionfo, una storia di resilienza e speranza Gianluca Vialli tumore: la storia di Vialli è il riassunto perfetto della cavalcata azzurra che a Wembley ha conquistato il titolo europeo ...

La sua " Fauna Umana " è l'espressionedi questa unione, di un brano che mantiene in equilibrioproduzione elettronica piuttosto raffinata conrealtà estetica minimale. Il video è ...nomina che ebbe un immediato riflesso in campo, o meglio a bordo campo. Mancini sembrava cambiato, era molto meno teso, in panchina era tornato a sembrare il calciatore elegante che segnò due ...Pubblicità Roberto Mancini e Gianluca Vialli lo furono in campo nelle stagioni doriane, hanno continuato a esserlo fuori, al timone di una Nazionale italiana che il ct ha preso per risollevarla da uno ...Gianluca Vialli tumore: la storia di Vialli è il riassunto perfetto della cavalcata azzurra che a Wembley ha conquistato il titolo europeo ...