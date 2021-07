(Di lunedì 12 luglio 2021) NineSigma, per conto di Daiichi Sankyo Co., Ltd., cerca nuovi bersagli correlati all’asse-neurone, un’interazione tra il sistema nervoso e il tumore. Studi recenti suggeriscono che il sistema nervoso, comprese anche le cellule nervose e i fattori neurali, alimentano la crescita delle cellule tumorali nel microambiente tumorale. Di conseguenza, lo sviluppo di nuovi farmaci anti-su Quotidianpost.

QuotidianPost : Un nuovo approccio contro il cancro: quello neurologico

