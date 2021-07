TFA sostegno VI ciclo | le pagine delle Università in cui saranno pubblicati i bandi con scadenza presentazione domanda

(Di lunedì 12 luglio 2021) TFAVI: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovodi specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti di. Ecco leche attivano il corso e man mano leaggiornate, in cuicon relativadidella(ladipende dalle singole). L'articolo .

tweet Il Decreto ministeriale 755 del 6 luglio ha autorizzato l'avvio del VI ciclo del. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per ilper i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 . In particolare: 20 ...... per le altre prove d'accesso ai percorsi e per i requisiti di partecipazione relativi alla scuola dell'infanzia e primaria:VI ciclo: bandi, 22.000 posti, requisiti, selezione dal 20 ...Per la scuola importanti novità con il decreto Sostegni bis in fase di conversione: dal concorso straordinario entro dicembre con l'anno di formazione alle assunzioni di insegnanti di sostegno.Rossella Colosimo ha conseguito nei giorni scorsi, presso Università Magna Graecia di Catanzaro, in modalità telematica, il titolo di specializzazione ...