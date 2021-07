SIT, nel primo semestre 2021 vendite in aumento del 42,5% a 188 milioni (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – SIT, società quotata sull’MTA e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha realizzato nel primo semestre 2021 a livello consolidato vendite caratteristiche per 188 milioni di euro, in incremento del 42,5% rispetto allo stesso periodo del 2020 (131,9 milioni di euro) e del 13,6% rispetto al primo semestre 2019. Nel secondo trimestre 2021 le vendite caratteristiche (ovvero basate su dati gestionali) ammontano a 96,3 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – SIT, società quotata sull’MTA e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha realizzato nela livello consolidatocaratteristiche per 188di euro, in incremento del 42,5% rispetto allo stesso periodo del 2020 (131,9di euro) e del 13,6% rispetto al2019. Nel secondo trimestrelecaratteristiche (ovvero basate su dati gestionali) ammontano a 96,3 ...

