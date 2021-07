Sampdoria, Banca Ifis sponsor di maglia per il 2021/22 (Di lunedì 12 luglio 2021) Banca Ifis è il nuovo sponsor di maglia dell’UC Sampdoria. L’istituto Bancario, dopo aver stretto un sodalizio per un massimo di tre partite nella stagione 2020/21, sarà presente sulle divise blucerchiate nella stagione 2021/22, con opzione per quella successiva. Banca Ifis sostituisce così Very mobile, che a sua volta aveva preso il posto di Invent. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 luglio 2021)è il nuovodidell’UC. L’istitutorio, dopo aver stretto un sodalizio per un massimo di tre partite nella stagione 2020/21, sarà presente sulle divise blucerchiate nella stagione/22, con opzione per quella successiva.sostituisce così Very mobile, che a sua volta aveva preso il posto di Invent. L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Sampdoria, Banca Ifis sponsor di maglia per il 2021/22 - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Sampdoria, Banca Ifis sponsor di maglia per il 2021/22: Banca Ifis è il nuovo sponsor di maglia… - SilvestriP : Gianni Vio arma segreta della Nazionale: lavorava in banca, ha inventato 4.400 schemi su punizione #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Banca DIRETTA/ Bologna Lazio Primavera (risultato finale 2 - 1 dts): Rocchi salva i rossoblu! di Claudio Franceschini) Diretta/ Sampdoria Atalanta Primavera (risultato finale 1 - 2) video tv: ... Palla in banca, e infatti l'attaccante ha calciato da fuori e battuto Molla per la rete della grande ...

Il procuratore Pellicano ha fatto domanda di trasferimento ...Como ed ex procuratore aggiunto a Genova quando si occupò di terrorismo e dello scandalo di banca ... si è occupato, tra l'altro, delle inchieste romane sul patron della Sampdoria Ferrero. E ancora, ...

Sponsor Sampdoria, Banca Ifis vola in Borsa…e in Svizzera ClubDoria46.it Sampdoria, Banca Ifis sponsor di maglia per il 2021/22 Banca Ifis è il nuovo sponsor di maglia dell’UC Sampdoria. L’istituto bancario, dopo aver stretto un sodalizio per un massimo di tre partite nella stagione 2020/21, sarà presente sulle divise ...

Trust nel calcio, dalla Sampdoria alla Salernitana: «Non è scorciatoia» Trust nel calcio, Gianluca Garbi (ad Banca Sistema) ha fatto luce sullo strumento scelto da Lotito e Ferrero per risolvere i loro problemi «Il trust non è una scorciatoia o un escamotage per nasconder ...

di Claudio Franceschini) Diretta/Atalanta Primavera (risultato finale 1 - 2) video tv: ... Palla in, e infatti l'attaccante ha calciato da fuori e battuto Molla per la rete della grande ......Como ed ex procuratore aggiunto a Genova quando si occupò di terrorismo e dello scandalo di... si è occupato, tra l'altro, delle inchieste romane sul patron dellaFerrero. E ancora, ...Banca Ifis è il nuovo sponsor di maglia dell’UC Sampdoria. L’istituto bancario, dopo aver stretto un sodalizio per un massimo di tre partite nella stagione 2020/21, sarà presente sulle divise ...Trust nel calcio, Gianluca Garbi (ad Banca Sistema) ha fatto luce sullo strumento scelto da Lotito e Ferrero per risolvere i loro problemi «Il trust non è una scorciatoia o un escamotage per nasconder ...