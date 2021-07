Advertising

NapoliToday : #Cronaca Rapinati e aggrediti durante i festeggiamenti per l'Italia: la donna finisce in ospedale… - i8img : RT @italiano2021: - italiano2021 : - RaffaLorr : Maledetti extracomunitari e la #Lamorgese che li fa arrivare sulle nostre coste invece ri riportarli indietro Quart… - Stop_SelfInjury : RT @RobotGufo: @Alexanderxxvii1 @Stop_SelfInjury -

Ultime Notizie dalla rete : Rapinati aggrediti

L'Unione Sarda.it

La scorsa notte a Napoli, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei, sono state registrate diverse rapine di scooter. I carabinieri stanno indagando, in particolare, su uno dei ...I due ragazzihanno dovuto ricorrere alle cure mediche nel pronto soccorso del Policlinico. Altra aggressione con rapina di una catenina all'1,30 sul Lungomare del Golfo, in territorio di ...Prato, 12 luglio 2021 - Rapinatore aggredisce una donna cinese per rubarle il telefono cellulare. E' successo sabato pomeriggio, intorno alle 13.30 nel quartiere del Soccorso, a Prato, dove una quaran ...(UNWEB) Foligno. "La Polizia di Stato ha arrestato a Foligno un 40enne italiano, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto per i r ...