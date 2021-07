Rafael Toloi e Matteo Pessina sono campioni d’Europa (il mondo Atalanta è orgoglioso di voi) (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia dopo 53 anni d’attesa ritorna a vincere l’Europeo. Un risultato straordinario che ha unito l’intera Nazione in una festa che nessuno dimenticherà mai. Un motivo di grande soddisfazione, specialmente da parte dei club che sono stati rappresentati in questa competizione: su tutti l’Atalanta Bergamasca Calcio con Matteo Pessina e Rafael Toloi. Tramite il sito L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Orgoglio (nero) azzurro per questa finale: la soddisfazione di Toloi e ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia dopo 53 anni d’attesa ritorna a vincere l’Europeo. Un risultato straordinario che ha unito l’intera Nazione in una festa che nessuno dimenticherà mai. Un motivo di grande soddisfazione, specialmente da parte dei club chestati rappresentati in questa competizione: su tutti l’Bergamasca Calcio con. Tramite il sito L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Orgoglio (nero) azzurro per questa finale: la soddisfazione die ...

Advertising

Squawka : Most assists provided by #ITA in #EURO2020 ? Marco Verratti (2) ? Ciro Immobile (2) ? Nicolo Barella (2) ? Rafael… - FitandFamous : Leonardo Spinazzola ft Gianluigi Donnarumma, Alessandro Florenzi & Rafael Toloi #hotfootballers #shirtless #Roma… - JoaoPedroRufino : @SantosGutobfr @plinioperrotta Emerson Palmieri e Rafael Toloi - LelesLuquinhas : RT @centralGoias33: ?????????? BUONA FORTUNA RAFAEL TOLOI Dia do cria da Serrinha na final da @EURO2020 ???? Pra cima Azurri! #EURO2020 #Euro… - centralGoias33 : ?????????? BUONA FORTUNA RAFAEL TOLOI Dia do cria da Serrinha na final da @EURO2020 ???? Pra cima Azurri! #EURO2020… -