(Di lunedì 12 luglio 2021) Ieri sera l’Italia intera ha festeggiato la vittoria della Nazionale a Wembley. Da nord a sud è stata una festa nazionale andata avanti per tutta la notte. Tuttavia, non sono mancati gli episodi di violenze e aggressioni. In particolar modo aun ragazzo di quasi 18 anni hato unadell’Italiadi un bimbo di 5 anni, e di tutta risposta l’adulto che era con il, ha rotto unal ragazzo. L’aggressione Stavano festeggiando la vittoria della Nazionale italiana, quando un ragazzo di 17 anni hato la ...

Advertising

CorriereCitta : Nettuno: sfila la bandiera dalle mani di un bambino, il padre scende dall’auto e gli rompe un piede -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno sfila

Il Corriere della Città

È la performance messa in scena in piazzaa Bologna per lanciare la settimana ... dove il primo ministrodavanti al Papa additando le donne di rifiutarsi di accogliere il dono della ...Poi premi il pulsante sul volante e il V6 "" si risveglia con un rombo profondo. La MC20 ti ... Così la Maserati MC20sorniona nei paesini emiliani attirando tutti gli sguardi, mentre il ...Brutto episodio ieri sera a Nettuno, durante i festeggiamento per la vittoria dell’Italia in piazza Mazzini. Tra le tante auto che hanno sfilato per il centro anche una con a bordo un bambino di circa ...Brutto episodio ieri sera a Nettuno, durante i festeggiamento per la vittoria dell'Italia in piazza Mazzini. Tra le tante auto che hanno sfilato per il ...