Milan – Dalla Spagna | amichevole il 4 agosto | avversaria e dettagli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Dalla

MilanLive.it

Non è arrivata nessuna offerta vera sul tavolo di Lotito, nonostante i rumorsSpagna di Villarreal e Atletico. Nemmeno ilha fatto alcun passo, la Juve lo monitora nel caso in cui non ...... che stanno vivendo un periodo storico difficile e sono rimasti ancora una volta fuori... al fianco di Stefan De Vrij eSkriniar. © RIPRODUZIONE VIETATAC’è però da superare l’ostacolo economico, rappresentato principalmente dall’ingaggio monstre da 9 milioni di euro che percepisce il giocatore. FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo ...Finalmente i vip in ritiro. Prima Felipe Anderson, poi Luis Alberto. Salvo sorprese, ci siamo. Il grande ex è atteso oggi alle 13 per le visite in Paideia e poi in serata ad Auronzo: ...