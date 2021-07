Love is in the air, anticipazioni: un segreto che Eda non dovrà scoprire (Di lunedì 12 luglio 2021) Serkan è ancora molto indeciso ed in crisi e non sa chi scegliere tra Eda e la sua ex Selin. Quest’ultima è disposta ad abbandonare persino il matrimonio programmato con Ferit per lui. Il Bolat però deve assicurare una speranza alla donna. Anche Eda ormai inizia a sospettare che l’imprenditore provi dei sentimenti visto i suoi silenzi. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani mercoledì 14 luglio 2021. in questo appuntamento Aydan cercherà di far ingelosire Alptekin con il suo piano e avrà finalmente il successo che tanto sperava… Love is in the air, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 luglio 2021) Serkan è ancora molto indeciso ed in crisi e non sa chi scegliere tra Eda e la sua ex Selin. Quest’ultima è disposta ad abbandonare persino il matrimonio programmato con Ferit per lui. Il Bolat però deve assicurare una speranza alla donna. Anche Eda ormai inizia a sospettare che l’imprenditore provi dei sentimenti visto i suoi silenzi. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con lediis in the air per la puntata di domani mercoledì 14 luglio 2021. in questo appuntamento Aydan cercherà di far ingelosire Alptekin con il suo piano e avrà finalmente il successo che tanto sperava…is in the air, ...

