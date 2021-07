Lo scivolone di Gary Neville sull’Italia non all’altezza è autentico

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021) Sta circolando da questa notte un meme a proposito di, secondo cui l’ex nazionale inglese avrebbe dichiarato in tv che l’Italia non sarebbe statadell’impegno durante gli Europei che abbiamo appena conquistato. Una presa di posizione netta, senza troppi giri di parole, che ricorda molto quella di Vieira che abbiamo esaminato nelle scorse settimane. Per la cronaca, subito dopo la sorprendente eliminazione della sua Francia ai calci di rigore contro la Svizzera. Cosa ha dettononagli Europei Tornando a ...