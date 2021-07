LIVELIVE Dal Quirinale a Palazzo Chigi | la festa degli Azzurri in diretta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVELIVE Dal

Il Cirotano

Dopo la vittoria nella finale degli Europei contro l'Inghilterra, l'Italia campione d'Europa fa visita prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio ...Alle ore 21 l'Italia si giocherà il tutto per tutto contro l'Inghilterra nella finale di Euro2020 a Wembley. Per l'atto conclusivo del torneo Roberto Mancini ha scelto gli stessi undici partiti titola ...La conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Inghilterra, match valevole per la finale di Euro 2020.