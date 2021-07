La Talpa 2022, Can Yaman sarà un concorrente o inviato? (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Mediaset riguardo il ritorno de La Talpa su Canale 5, l’attenzione si è focalizzata sul cast che è attualmente in fase di costruzione. Confermato che il reality farà il suo debutto a marzo prendendo il posto dell’Isola dei Famosi, gli autori stanno valutando la conduttrice a cui affidare il programma. Nel frattempo, è spuntato il nome di Can Yaman. L’attore turco è stato accostato alla nuova edizione come concorrente, ma qualcuno ipotizza anche al ruolo di inviato. La Talpa: Can Yaman nel cast? Da qualche giorno, Pier Silvio Berlusconi ha stupito tutti riguardo al nuovo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Mediaset riguardo il ritorno de Lasu Canale 5, l’attenzione si è focalizzata sul cast che è attualmente in fase di costruzione. Confermato che il reality farà il suo debutto a marzo prendendo il posto dell’Isola dei Famosi, gli autori stanno valutando la conduttrice a cui affidare il programma. Nel frattempo, è spuntato il nome di Can. L’attore turco è stato accostato alla nuova edizione come, ma qualcuno ipotizza anche al ruolo di. La: Cannel cast? Da qualche giorno, Pier Silvio Berlusconi ha stupito tutti riguardo al nuovo ...

