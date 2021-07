Fortnite, Epic Games vs Apple: la causa andrà avanti in Australia (Di lunedì 12 luglio 2021) Il dramma legale che vede protagoniste Apple ed Epic Games continuerà. Mentre i due titani dell'industria si stanno lentamente avvicinando a una risoluzione nei tribunali statunitensi, in Australia la causa separata si farà. Nel novembre dello scorso anno, Epic Games ha avviato un procedimento contro Apple in Australia. Dopo un po' di tempo, mentre Apple ha cercato di fare appello al caso in tutto il paese affermando che il caso poteva essere risolto esclusivamente negli Stati Uniti, a Epic è stato ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) Il dramma legale che vede protagonisteedcontinuerà. Mentre i due titani dell'industria si stanno lentamente avvicinando a una risoluzione nei tribunali statunitensi, inlaseparata si farà. Nel novembre dello scorso anno,ha avviato un procedimento controin. Dopo un po' di tempo, mentreha cercato di fare appello al caso in tutto il paese affermando che il caso poteva essere risolto esclusivamente negli Stati Uniti, aè stato ...

La replica di Google sulla causa per comportamenti anticoncorrenziali Da alcuni mesi a questa parte App Store è sotto assedio per le lamentele di alcuni sviluppatori, tra cui spicca la causa legale di Epic Games per Fortnite , oltre che sotto la lente di ingrandimento ...

