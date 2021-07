Fedez: la rivelazione su Donnarumma (Di lunedì 12 luglio 2021) Fedez e Chiara Ferragni non capiscono che l’Italia, dopo l’ultima parata di Donnarumma al rigore tirato da Saka, ha vinto gli Europei 2020 battendo l’Inghilterra. I video postati su Instagram sono davvero tuti da ridere. Il rapper si prende in giro da solo e ironizza sulla sua scarsa attenzione. E pensare che è pure vicino di casa di… Mentre i social lo prendono in giro per il ritardo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 luglio 2021)e Chiara Ferragni non capiscono che l’Italia, dopo l’ultima parata dial rigore tirato da Saka, ha vinto gli Europei 2020 battendo l’Inghilterra. I video postati su Instagram sono davvero tuti da ridere. Il rapper si prende in giro da solo e ironizza sulla sua scarsa attenzione. E pensare che è pure vicino di casa di… Mentre i social lo prendono in giro per il ritardo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

BITCHYFit : Matteo Renzi attacca in tv Fedez e Chiara Ferragni e fa una rivelazione: “Ecco cosa ci siamo scritti in privato” - StraNotizie : Matteo Renzi attacca in tv Fedez e Chiara Ferragni e fa una rivelazione: “Ecco cosa ci siamo scritti in privato”… - GraziaSanta : RT @Lialacor: @AndreaLompio53 @GioielloEgidio io non conoscevo i testi di fedez...che ripugnante rivelazione !!! - Lialacor : @AndreaLompio53 @GioielloEgidio io non conoscevo i testi di fedez...che ripugnante rivelazione !!! -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez rivelazione Colapesce e Dimartino in concerto a Marostica il 12 luglio ... Colapesce e Dimartino, il duo rivelazione di Sanremo 2021, porta nella dimensione live lo ...dell'Ariston per la 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano Chiamami per nome in coppia con Fedez, ...

Colapesce e Dimartino in concerto a Cattolica ...Regina di Cattolica questa sera dalle ore 21 in compagnia della coppia di cantautori rivelazione ... Stanno avendo molto successo le collaborazioni artistiche intergenerazionali, Fedez e Achille Lauro ...

Fedez: la rivelazione su Donnarumma SoloDonna I Ferragnez tifano Italia: su Instagram cantano l'inno di Mameli chiede Fedez. "Televotate per l'Italia" risponde Chiara, con il sorriso sornione sul volto. E alla fine anche noi, come loro, faremmo di tutto pur di vincere il match Inghilterra-Italia. Pierpaolo ...

Matteo Renzi, rivelazione sui Ferragnez: “Ci siamo scritti su Whatsapp” L’ex sindaco di Firenze ha dapprima riesumato una vecchia faccenda su Fedez che nulla ha a che vedere con il dibattito sul decreto.

... Colapesce e Dimartino, il duodi Sanremo 2021, porta nella dimensione live lo ...dell'Ariston per la 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano Chiamami per nome in coppia con, ......Regina di Cattolica questa sera dalle ore 21 in compagnia della coppia di cantautori... Stanno avendo molto successo le collaborazioni artistiche intergenerazionali,e Achille Lauro ...chiede Fedez. "Televotate per l'Italia" risponde Chiara, con il sorriso sornione sul volto. E alla fine anche noi, come loro, faremmo di tutto pur di vincere il match Inghilterra-Italia. Pierpaolo ...L’ex sindaco di Firenze ha dapprima riesumato una vecchia faccenda su Fedez che nulla ha a che vedere con il dibattito sul decreto.