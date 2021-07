F1, dal 2022 non si dovrà più partire con la gomma della Q2 (Di lunedì 12 luglio 2021) Alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna la massima formula valuta un cambio regolamentare in vista della prossima stagione, annata in cui vedremo in pista le nuovissime monoposto che sarebbero dovute scendere in pista già nel 2021. Gli organizzatori aboliranno la regola che prevede ai primi 10 dello schieramento di partire con le stesse gomme utilizzate per realizzare la miglior prestazione durante la Q2 del sabato. Questa norma, già modificata nel corso degli anni, sarà in parte già sperimentata questo week-end con la gara di qualifica. L’approvazione di questo provvedimento passerà infatti dalla Sprint Qualifying di Silverstone, competizione di 100 ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna la massima formula valuta un cambio regolamentare in vistaprossima stagione, annata in cui vedremo in pista le nuovissime monoposto che sarebbero dovute scendere in pista già nel 2021. Gli organizzatori aboliranno la regola che prevede ai primi 10 dello schieramento dicon le stesse gomme utilizzate per realizzare la miglior prestazione durante la Q2 del sabato. Questa norma, già modificata nel corso degli anni, sarà in parte già sperimentata questo week-end con la gara di qualifica. L’approvazione di questo provvedimento passerà infatti dalla Sprint Qualifying di Silverstone, competizione di 100 ...

Advertising

SalaStampaF1 : Sembra che dal 2022 non sarà più in vigore la regola di utilizzare le gomme usate in Q2 in gara, tutti i piloti qui… - TeatroManzoni : Un uomo affascinante e maturo incontra una giovane donna e la invita a casa. La serata non sarà come si preannuncia… - biciPRO1 : Concluso il @Girodonne è tempo di rivedere mentalmente i 10 giorni di gara dal punto di vista organizzativo. Patron… - billa_silvia2 : E dal 2022 gazebo contro il sostentamento dei poveri perchè a lui i poveri fanno cagare. #RenziFaiSchifo - AlboPedara : Dipendente Abate Gaetana - Cat. B1. Collocamento in quiescenza dal 01.02.2022 per raggiunti limiti di età. -