Cos’è, come funziona e quali rischi comporta il voto elettronico? (Di lunedì 12 luglio 2021) Procedure di voto elettronico in Brasile, 2018 (foto: Evaristo Sa/ Getty Images)A partire dalle prossime elezioni politiche, europee o dal prossimo referendum sarà possibile partecipare alla fase di sperimentazione del voto elettronico. Il ministero dell’Interno ha infatti emanato il decreto attuativo che individua le modalità per l’utilizzo del Fondo di sperimentazione dedicato da un milione di euro e le linee guida che regoleranno il suffragio. Il cosiddetto i-voting, cioè la procedura di voto via internet che permette agli aventi diritto di esprimere il proprio voto ovunque si trovino, ... Leggi su wired (Di lunedì 12 luglio 2021) Procedure diin Brasile, 2018 (foto: Evaristo Sa/ Getty Images)A partire dalle prossime elezioni politiche, europee o dal prossimo referendum sarà possibile partecipare alla fase di sperimentazione del. Il ministero dell’Interno ha infatti emanato il decreto attuativo che individua le modalità per l’utilizzo del Fondo di sperimentazione dedicato da un milione di euro e le linee guida che regoleranno il suffragio. Il cosiddetto i-voting, cioè la procedura divia internet che permette agli aventi diritto di esprimere il proprioovunque si trovino, ...

