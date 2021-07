Chi sono Claudia e Ste di Temptation Island 2021? Età e Instagram (Di lunedì 12 luglio 2021) Conosciamo insieme chi sono Claudia e Ste, tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2021. Ecco alcune news e curiosità che li riguardano: dall’età, alla loro storia a dove seguirli su Instagram. Chi sono Claudia e Ste Nome e Cognome: Claudia Venturini e Stefano SocionovoData di nascita: 1994 per Claudia; 29 aprile 1991 per SteLuogo di nascita: AnconaEtà: 26 anni Claudia; 30 anni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 luglio 2021) Conosciamo insieme chie Ste, tra i protagonisti della nuova edizione di. Ecco alcune news e curiosità che li riguardano: dall’età, alla loro storia a dove seguirli su. Chie Ste Nome e Cognome:Venturini e Stefano SocionovoData di nascita: 1994 per; 29 aprile 1991 per SteLuogo di nascita: AnconaEtà: 26 anni; 30 anni L'articolo proviene da Novella 2000.

