Caltagirone | festeggiamenti finiscono in tragedia | muore giovane di 20 anni Tre i feriti

(Di lunedì 12 luglio 2021)inper la vittoria dell’Italia agli Europei di Calcio. Undi 20è morto in via Portosalvo a(Catania). Il ragazzo è rimasto vittima di uno scontro tra due scooter, una moto e un’auto. A perdere la vita sarebbe stato il conducente di uno dei mezzi a due L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

PrimaStampa_eu : Caltagirone, incidente mortale stanotte durante festeggiamenti e un altro grave. Il sinistro è avvenuto nelle vicin… -

Ultime Notizie dalla rete : Caltagirone festeggiamenti

Livesicilia.it

(CT) - Iper la vittoria dell'Italia sono finiti in tragedia. A causa di un incidente, avvenuto durante i, un giovane è morto sul colpo e un altro è in gravi ...... a. Dalle prime notizie (si attende comunque conferma), un giovane sarebbe morto sul ...di un sinistro stradale che si sarebbe verificato proprio mentre si stavano svolgendo i...SICILIA - Italia Campione d'Europa: il miracolo, ieri sera, a Wembley. La notte è azzurra, il sogno si avvera, "andrà tutto bene" e così è stato. Non è il ...RAGUSA – Ancora un incidente nella notte appena trascorsa, dopo quello mortale avvenuto in provincia di Catania, ed esattamente a Caltagirone, dove un giovane 20enne ha perso la vita e altri tre ...