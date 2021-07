Azzurri, Matteo Berrettini e la Nazionale di Mancini da Mattarella (Di lunedì 12 luglio 2021) Oggi il Capo dello Stato ha ricevuto gli Azzurri protagonisti di un weekend da sogno “Notti magiche” cantava Gianna Nannini e la sua hit da ore riecheggia per strada e tra le case degli italiani. La vittoria degli Europei 2020 ha regalato una gioia agli italiani. Poche ore prima dell’impresa, Matteo Berrettini aveva sfiorato la sua. Il tennista 25enne di Roma è diventato il primo italiano della storia ad arrivare in finale a Wimbledon. Si è difeso con le unghie e con i denti ha strappato un set al numero un mondo, Novak Djokovic ma alla fine non ce l’ha fatta. Leggi anche: Wembley, tutti pazzi per Sergio Mattarella Ieri ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Oggi il Capo dello Stato ha ricevuto gliprotagonisti di un weekend da sogno “Notti magiche” cantava Gianna Nannini e la sua hit da ore riecheggia per strada e tra le case degli italiani. La vittoria degli Europei 2020 ha regalato una gioia agli italiani. Poche ore prima dell’impresa,aveva sfiorato la sua. Il tennista 25enne di Roma è diventato il primo italiano della storia ad arrivare in finale a Wimbledon. Si è difeso con le unghie e con i denti ha strappato un set al numero un mondo, Novak Djokovic ma alla fine non ce l’ha fatta. Leggi anche: Wembley, tutti pazzi per SergioIeri ...

