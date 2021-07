Xiaomi brevetta il suo sistema per smartphone pieghevole | un’innovazione incredibile

(Di domenica 11 luglio 2021) La notizia era già in predicato un paio di mesi fa, se ne parlava come di una possibilità, meno che remota. E infatti oggi diventa praticamente realtà:hato il suoper unofoldable, al pari di Samsung che già si era data da fare illo tempore, lo ha depositato e anche reso noto ai più., progetti per i device foldable (LetsGoDigital)A questo punto c’è da aspettarsi che la nuova generazione disia tutta di pieghevoli (o flip, o foldable che dir si voglia), con Samsung e(ex controllata di Huawei, anch’essa della ...

Advertising

cellicom : Xiaomi brevetta un nuovo smartphone con design a conchiglia - infoitscienza : Xiaomi brevetta un nuovo smartphone con design a conchiglia - Bambinoboom : RT @MiuiBlog: #Xiaomi brevetta un nuovo smartphone pieghevole a conchiglia simile al Galaxy Z Flip #BrevettoXiaomi ?? Info qui https://t.co… - AnGeL3DaRk3 : RT @MiuiBlog: #Xiaomi brevetta un nuovo smartphone pieghevole a conchiglia simile al Galaxy Z Flip #BrevettoXiaomi ?? Info qui https://t.co… - MiuiBlog : #Xiaomi brevetta un nuovo smartphone pieghevole a conchiglia simile al Galaxy Z Flip #BrevettoXiaomi ?? Info qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi brevetta

Telefonino.net

: il brevetto sulla ricarica wireless La stampa cinese ha scovato un brevetto richiesto dagià nel 2020 che dovrebbe risolvere questo problema in modo molto semplice: mettere una bobina ...Il dispositivo mostrato dal brevetto diè senza dubbio molto interessante, ma una sua effettiva realizzazione potrebbe rivelarsi poco pratica . Bisognerà attendere il futuro per scoprire se ...L'elemento che spicca è infatti la possibilità di piegarlo orizzontalmente, proprio come il modello della casa coreana o il Motorola Razr. Una volta richiuso, sulla superficie frontale le immagini mos ...I prossimi smartphone pieghevoli di Xiaomi potrebbero caricarsi via wireless in modo completamente diverso. Xiaomi brevetta un modo nuovo per ricaricare via wireless gli smartphon ...