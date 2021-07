Wimbledon-Euro 2020: sarà una domenica dalle forti palpitazioni azzurre (Di domenica 11 luglio 2021) Comunque vada, sarà una giornata storica che metterà sotto ai riflettori lo sport italiano. Il mondo del tennis e del calcio, almeno per una volta, vicinissimi per importanza dell’evento. Perché la nostra Nazione, nella giornata odierna, palpiterà freneticamente accompagnando le gesta sportive di un Matteo Berrettini capace di condurre per la prima volta il tennis nostrano nella finalissima di Wimbledon e tiferà per la Nazionale di Roberto Mancini che affronterà l’Inghilterra nell’ultimo atto di Euro 2020. Il comun denominatore? Proprio il Paese anglosassone. In terra ostile, infatti, il mondo della racchetta e quello più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Comunque vada,una giornata storica che metterà sotto ai riflettori lo sport italiano. Il mondo del tennis e del calcio, almeno per una volta, vicinissimi per importanza dell’evento. Perché la nostra Nazione, nella giornata odierna, palpiterà freneticamente accompagnando le gesta sportive di un Matteo Berrettini capace di condurre per la prima volta il tennis nostrano nella finalissima die tiferà per la Nazionale di Roberto Mancini che affronterà l’Inghilterra nell’ultimo atto di. Il comun denominatore? Proprio il Paese anglosassone. In terra ostile, infatti, il mondo della racchetta e quello più ...

