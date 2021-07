Wimbledon, Djokovic ancora re in 4 set: Berrettini quasi perfetto (Di domenica 11 luglio 2021) Wimbledon, Djokovic ancora re in 4 set al termine di una bellissima battaglia: Berrettini quasi perfetto, il vincitore morale è lui Il re è Novak Djokovic e nessuno aveva grosso dubbi. Ma a Wimbledon c’è almeno un reggente, perché Matteo Berrettini ha lottato come un leone cedendo in 4 set e giocando una partita quasi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 luglio 2021)re in 4 set al termine di una bellissima battaglia:, il vincitore morale è lui Il re è Novake nessuno aveva grosso dubbi. Ma ac’è almeno un reggente, perché Matteoha lottato come un leone cedendo in 4 set e giocando una partitaL'articolo proviene da Inews.it.

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - PanzaMancio : Novak Djokovic il più grande giocatore della storia! Giù il cappello ?? ?? #Wimbledon - lorenzopautre : RT @Coninews: Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va in quattr… -