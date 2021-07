Variante Delta: a rischio le zone bianche nelle prossime settimane (Di domenica 11 luglio 2021) Mentre la variante Delta dilaga in diversi paesi d’Europa, dalla Gran Bretagna alla Francia, il governo italiano cerca un modo ragionevole per poter far fronte alla possibile emergenza, ed è per questo che in settimana sarà convocata una cabina di regia ad hoc per affrontare il problema. «Dobbiamo agire con prudenza anche alla luce di quanto sta accadendo in Europa» è il messaggio del Ministro della Salute Roberto Speranza, che non esclude eventuali nuove misure di contenimento. Il «liberi tutti» inglese si è dimostrato un fallimento, ed è per questo che l’Unione Europea consiglia la cautela. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) Mentre la variante Delta dilaga in diversi paesi d’Europa, dalla Gran Bretagna alla Francia, il governo italiano cerca un modo ragionevole per poter far fronte alla possibile emergenza, ed è per questo che in settimana sarà convocata una cabina di regia ad hoc per affrontare il problema. «Dobbiamo agire con prudenza anche alla luce di quanto sta accadendo in Europa» è il messaggio del Ministro della Salute Roberto Speranza, che non esclude eventuali nuove misure di contenimento. Il «liberi tutti» inglese si è dimostrato un fallimento, ed è per questo che l’Unione Europea consiglia la cautela.

