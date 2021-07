TV8, problemi tecnici durante la finale di Wimbledon? Cosa succede (Di domenica 11 luglio 2021) Si è passati dal plauso alla delusione in poche ore. La finale di Wimbledon, in cui Matteo Berrettini sfida Novak Djokovic per un posto nella storia del tennis, doveva essere trasmessa in chiaro e liberamente da TV8. Tuttavia, sembra che qualCosa non sia andato per il verso giusto. A segnalarlo sono le lamentele degli utenti sui social. “Lo streaming inesistente di Tv8, ci eravamo illusi, è la solita Italia”, ha commentato @aletrocino su Twitter. Cosa è successo? Che cos’è TV8 TV8 è un canale televisivo privato edito da Nuova Società Televisiva Italiana, che appartiene al gruppo Sky Italia. Accessibile in streaming e ... Leggi su quifinanza (Di domenica 11 luglio 2021) Si è passati dal plauso alla delusione in poche ore. Ladi, in cui Matteo Berrettini sfida Novak Djokovic per un posto nella storia del tennis, doveva essere trasmessa in chiaro e liberamente da TV8. Tuttavia, sembra che qualnon sia andato per il verso giusto. A segnalarlo sono le lamentele degli utenti sui social. “Lo streaming inesistente di Tv8, ci eravamo illusi, è la solita Italia”, ha commentato @aletrocino su Twitter.è successo? Che cos’è TV8 TV8 è un canale televisivo privato edito da Nuova Società Televisiva Italiana, che appartiene al gruppo Sky Italia. Accessibile in streaming e ...

Advertising

danyvale8827 : #BerrettiniDjokovic ma solo io non ho problemi su tv8 si vede una meraviglia #Berettini - tele_trash : @TV8it è da un’ora e mezzo che avete problemi tecnici. Non so se è più grave che siate incapaci o pensare male #tv8… - TV8it : @Gabriel03656847 Ciao Gabriella, ci scusiamo per il disagio. Siamo al lavoro per cercare di ripristinare quanto pri… - TV8it : @jesuiscialis Ciao Matteo, purtroppo stiamo riscontrando dei problemi tecnici che stiamo cercando di risolvere. Gra… - TV8it : @darioalserio Ciao Dario, apprezziamo la tua creatività e ci scusiamo per il disagio! Siamo al lavoro per ripristin… -