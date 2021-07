Shaw dopo 2 minuti: Inghilterra-Italia 1-0 all’intervallo (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia è in svantaggio per 1-0 nell’intervallo della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra a Wembley. A decidere, al momento, un gol di Luke Shaw, dopo 2 minuti di gioco. Per l’esattezza dopo 114 secondi dal fischio d’inizio, che lo rendono il gol più veloce dalla storia di una finale di un Europeo. Un gol a freddo che ha bloccato l’Italia, che ha provato a reagire ma con difficoltò, mentre l’Inghilterra ha messo la gara sui binari preferiti, provando le ripartenze veloci. Paura anche per Jorginho, che intorno alla mezz’ora ha accusato alcuni ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) L’è in svantaggio per 1-0 nell’intervallo della finale di Euro 2020 contro l’a Wembley. A decidere, al momento, un gol di Lukedi gioco. Per l’esattezza114 secondi dal fischio d’inizio, che lo rendono il gol più veloce dalla storia di una finale di un Europeo. Un gol a freddo che ha bloccato l’, che ha provato a reagire ma con difficoltò, mentre l’ha messo la gara sui binari preferiti, provando le ripartenze veloci. Paura anche per Jorginho, che intorno alla mezz’ora ha accusato alcuni ...

