Malta, ragazzo di Imperia bloccato sull'isola racconta la sua quarantena forzata: "Non hanno fatto un tampone di verifica" (Di domenica 11 luglio 2021) "Stiamo bene e siamo in un hotel Covid dove passare la quarantena. Al momento non ho sintomi ma due di noi li hanno in forma lieve". A parlare è Lorenzo Ranise, 18 anni, uno degli otto studenti di Imperia, in quarantena a Malta, dopo che un ragazzo della comitiva è risultato "reattivo" al test rapido in aeroporto. "Ci troviamo a St Julian, una località vicino a Sliema, dove abbiamo trascorso la vacanza. Viviamo tutti in stanze separate, tranne una coppia. All'inizio mi volevano mettere in camera con uno dei miei amici: assurdo mettere due persone in quarantena nella stessa ...

