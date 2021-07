Lozano | infortunio choc in Gold Cup

(Di domenica 11 luglio 2021) Il Messico è in apprensione per quanto accaduto a Irvin. L’attaccante del Napoli, in occasione del match diCup contro Trinidad e Tobago, si è scontrato con il portiere avversario rimanendo a terra privo di sensi. Trasportato in ospedale, sono state escluse lesioni al cervello ma dovrà sottoporsi ad un intervento all’occhio.: cosa è accaduto? L’episodio si è verificato dopo un quarto d’ora dal match, quandoè stato colpito violentemente alla testa dal portiere avversario in uscita. Sotto lo sguardo incredulo dei suoi compagni, l’attaccante ha perso conoscenza per diversi minuti prima di ...

Tra l'altro, in campo non si sono accorti subito della gravità dell': i compagni di squadra protestavano con l'arbitro per un presunto rigore per un fallo precedente proprio su. Il ......per Hirvingnel match di Gold Cup tra Messico e Trinidad&Tobago. Dopo uno scontro durissimo con il portiere avversario Marvin Phillips, il talento del Napoli ha rimediato un brutto...Il compagno Efrain Alvarez, subentrato all'attaccante, ha fatto sapere che Lozano è stato operato per un profondo taglio vicino all'occhio. ? @HirvingLozano70, infortunio durante il match ...Le condizioni di Hirving Lozano non preoccupano. Lo conferma anche il Napoli con un comunicato sul proprio sito ufficiale.