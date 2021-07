Inghilterra battuta | Southgate | “Colpa mia”

(Di domenica 11 luglio 2021) “mia”. Il ct dell’Garethsi è assunto la piena responsabilità della sconfitta ai rigor contro l’Italia nella finale di Euro 2020 a Wembley. Dopo il pareggio per 1-1 dopo 120 minuti – Leonardo Bonucci ha replicato al vantaggio di Luke Shaw -l’ha combinato un disastro ai rigori, con gli errori di Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka: tutti sono entrati in campo nei minuti finali. “Ci siamo preparati nel miglior modo possibile e questa è la mia responsabilità, ho scelto i ragazzi per calciare i penalty”, ha dettoa ITV. “Nessuno è da solo in quella ...

L'Inghilterra padrona di casa è stata battuta ai calci di rigore dopo l'1-1 al termine dei tempi supplementari

L'risponde col 3 - 4 - 2 - 1: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. Squadre prima dell'inizio in ginocchio contro il razzismo. In ...L'Italia sembra più convinta ed è un'altra percussione di Chiesa a mettere in difficoltà l'. Azione personale al 61 : si accentra e fa partire un destro sul quale Pickford ci mette le ...Partita cominciata male per gli Azzurri che hanno subìto un gol al secondo minuto ma non hanno mai smesso di lottare e sono andati ai rigori ...Sconfitti gli inglesi in casa loro, vittoria ai rigori che non rende merito alla straordinaria prova degli azzurri. Con un’altra prestazione capolavoro, la nazionale di Roberto Mancini conquista la ve ...