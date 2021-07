Covid Italia 11 luglio: 1.391 contagi e 7 morti (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 luglio 2021 - Covid : oggi , domenica 11 luglio, in Italia i nuovi casi di coronavirus registrati sono 1.391 casi: 7 i decessi. Dunque ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Ieri ... Leggi su lanazione (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 112021 -: oggi , domenica 11, ini nuovi casi di coronavirus registrati sono 1.391 casi: 7 i decessi. Dunque ancora in crescita la curva epidemica in. Ieri ...

Advertising

Adnkronos : '#Covid in Italia, a fine agosto rischio 11mila contagi': lo studio riservato a disposizione del governo pubblicato… - Corriere : ?? La guida per muoversi nella giungla di regole che normano il rientro in Italia ai tempi della pandemia - RaiNews : #Covid, in #Italia 1.391 nuovi casi e 7 morti. I tamponi sono 143.332, 65 mila meno di ieri. Tasso di positività sa… - LRompicoglioni : RT @Adnkronos: In 24 ore 1.391 positivi al #Covid, 7 le vittime: tasso positività sale allo 0,97%. - giuseppelandi : RT @GianandreaGaian: Il boom di casi di Covid in Tunisia ha indotto la Libia a chiudere la friontiera col vicino. Invece in Italia i tunisi… -