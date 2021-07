Wembley | una sfida che vale un riscatto L’analisi di Malgieri

Leggi su formiche

(Di sabato 10 luglio 2021) Comunque vada, il football ha sconfitto l’alieno.ndolo in lungo e in largo per le contrade della vecchia Europa, il morbo orientale si è annidato da Baku a Londra, da San Pietroburgo a Monaco senza tentare l’assalto più facile. Non ha impaurito, né disorientato. Non ha indotto alla diserzione tifosi da stadio e supporter da piazza; non ha sfiorato il popolo dei vaccinati e neppure quello dei timidi che il farmaco lo hanno per ora stupidamente rifiutato. E sì, le mascherine sono volate nei cieli europei svelando volti fascinosi ed allegri di giovani donne e coloratissimi visi maschili contenti finalmente di cantare i loro inni, mentre il virus cinese nascosto si ...